Le banche al contrattacco Messina Intesa Sanpaolo | Non siamo condizionabili il governo ci rispetti
Uscire dalla procedura d'infrazione è stato "un obiettivo importante", sulla manovra "serve fare di più per la crescita economica". Dopo il vertice di maggioranza sulla legge di Bilancio, in un'intervista a tutto campo con il Sole 24 Ore, il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha parlato dei più importanti argomenti di politica economia italiana, dove, tra le altre misure si è parlato anche di un ulteriore aumento dell’ Irap per le grandi banche: 2,5 punti percentuali invece che i 2 punti previsti inizialmente. Ed è per questo motivo che Messina ha detto di aspettarsi dal governo "più rispetto e gioco di squadra, non vedo perché dobbiamo finire ogni giorno sui giornali come imputati". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
T-Trade Group FALCONARA : CON LA VIRTUS ALTRA OTTIMA PROVA, FINISCE 3-0. PalaBadiali, sabato 22 novembre. La T-Trade controlla con assoluta sicurezza i primi due set vinti poi 25-12 25-19 Nel terzo set gli ospiti si registrano nel contrattacco in m - facebook.com Vai su Facebook
Le banche al contrattacco. Messina (Intesa Sanpaolo): "Non siamo condizionabili, il governo ci rispetti" - In una lunga intervista al Sole 24 Ore, il consigliere delegato e ceo di Intesa ha ricordato all'esecutivo il ruolo cruciale svolto dagli istituti di credito sul debito pubblico italiano: "Siamo un pi ... ilfoglio.it scrive
Messina (Intesa Sanpaolo): “Le banche sono l’asse portante della crescita in Italia” - Il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha ribadito con nettezza la priorità assoluta: "Il nostro Paese deve crescere di più". Scrive fortuneita.com
Manovra, Messina (Intesa Sanpaolo): “Serve maggiore rispetto verso le banche” - Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, parla della manovra e del contributo delle banche in essa previsto in un'intervista al 'Sole 24 ore'. msn.com scrive