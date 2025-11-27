Le banche al contrattacco Messina Intesa Sanpaolo | Non siamo condizionabili il governo ci rispetti

Uscire dalla procedura d'infrazione è stato "un obiettivo importante", sulla manovra "serve fare di più per la crescita economica".  Dopo il vertice di maggioranza sulla legge di Bilancio, in un'intervista a tutto campo con il Sole 24 Ore, il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha parlato dei più importanti argomenti di politica economia italiana, dove, tra le altre misure si è parlato anche di un ulteriore aumento dell’ Irap per le grandi banche: 2,5 punti percentuali invece che i 2 punti previsti inizialmente. Ed è per questo motivo che  Messina ha detto di aspettarsi dal governo "più rispetto e gioco di squadra, non vedo perché dobbiamo finire ogni giorno sui giornali come imputati". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

