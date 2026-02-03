Tra le migliori imprese europee del Financial Times c’è anche una società pescarese

La società pescarese 3pw Commerce entra nella classifica delle mille imprese europee più promettenti, stilata dal Financial Times. Tra le migliori in Europa, si distingue come esempio di crescita e innovazione nel settore. La sua presenza nel ranking conferma che anche in Abruzzo si può fare impresa di successo a livello continentale.

Si chiama 3pw Commerce la società di Pescara che figura nella classifica delle mille imprese definite dal Financial Times "la forza motrice dell’economia europea nel XXI secolo”. L’edizione 2026 di “Ft 1000: Europe’s fastest growing companies” si compone di numerose aziende, tra cui 25 italiane.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tra le migliori imprese europee del Financial Times c’è anche una società pescareseLa ricerca, realizzata in collaborazione con Statista, noto portale tedesco di statistica, individua le aziende europee con la maggiore crescita percentuale dei ricavi tra il 2021 e il 2024 ... ilpescara.it

Imprese: dal 2018 al 2024 le aziende ad alto potenziale hanno registrato un fatturato a +41%I risultati dello studio WHY Italia, il report di Deloitte Private sulle eccellenze imprenditoriali del Paese ... repubblica.it

