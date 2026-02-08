Alex Manna, il giovane di 19 anni di Nizza Monferrato, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero. Dopo ore di depistaggi, ha confessato di aver commesso il femminicidio perché voleva stare con lei. La sua versione dei fatti si è fatta strada solo dopo un lungo interrogatorio, anche se all’inizio aveva cercato di nascondere tutto. Il ragazzo ha un carattere difficile e questo sembra aver influenzato le sue scelte. Ora si attende il suo primo interrogatorio ufficiale davanti agli inquirenti.

Chi è Alex Manna, che ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato Manna vive a Nizza Monferrato, è fidanzato, ha una passione per le moto da enduro e un carattere che amici e familiari descrivono come complesso, difficile da gestire. Dopo ore di versioni contraddittorie e tentativi di depistaggio, ha confessato l’omicidio di Zoe Trinchero, trovata senza vita nelle acque del rio Belbo, nel cuore del paese, nella notte tra venerdì e sabato. La confessione arriva al termine di una notte lunga e confusa, segnata da bugie, pianti e racconti che cambiano di continuo. Fin dall’inizio, quelle parole non avevano convinto i carabinieri intervenuti sul luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alex Manna, il 19enne ha confessato il femminicidio di Zoe Trinchero: «Volevo stare con lei»

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità.

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

Argomenti discussi: Alex Manna e il tentativo di depistaggio: Ci ha aggrediti, io sono riuscito a scappare, ma non so cosa sia successo a Zoe; Alex Manna e il tentativo di depistaggio: Io e Zoe aggrediti da un nordafricano. I carabinieri sventano il linciaggio; Omicidio: ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d'acqua; Nizza Monferrato, Zoe Trinchero, 17 anni, trovata morta in un canale. L'amico 19enne confessa l'omicidio per un approccio rifiutato.

Alex Manna, il 19enne ha confessato il femminicidio di Zoe Trinchero: «Volevo stare con lei»La confessione dopo ore di depistaggi, il rifiuto non accettato e il carattere difficile: cosa è emerso finora sul 19enne di Nizza Monferrato ... vanityfair.it

Chi è Alex Manna, l’assassino reo confesso di Zoe Trinchero, la ex: Ossessivo, non potevo parlare né uscireIl racconto della migliore amica di Zoe ed ex fidanzata di Alex Manna: Per il suo comportamento non ne volevo più sapere, a lei non piaceva proprio ... fanpage.it

A confessare il femminicidio è stato un amico, Alex Manna, non ancora ventenne. Nella prima ricostruzione dei carabinieri e del pubblico ministero, alcuni elementi sono già delineati: la furia si sarebbe scatenata dopo un approccio rifiutato da parte della raga facebook

Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com