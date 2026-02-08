Alex Manna il 19enne ha confessato il femminicidio di Zoe Trinchero | Volevo stare con lei

Alex Manna, il giovane di 19 anni di Nizza Monferrato, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero. Dopo ore di depistaggi, ha confessato di aver commesso il femminicidio perché voleva stare con lei. La sua versione dei fatti si è fatta strada solo dopo un lungo interrogatorio, anche se all’inizio aveva cercato di nascondere tutto. Il ragazzo ha un carattere difficile e questo sembra aver influenzato le sue scelte. Ora si attende il suo primo interrogatorio ufficiale davanti agli inquirenti.

Chi è Alex Manna, che ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato Manna vive a Nizza Monferrato, è fidanzato, ha una passione per le moto da enduro e un carattere che amici e familiari descrivono come complesso, difficile da gestire. Dopo ore di versioni contraddittorie e tentativi di depistaggio, ha confessato l’omicidio di Zoe Trinchero, trovata senza vita nelle acque del rio Belbo, nel cuore del paese, nella notte tra venerdì e sabato. La confessione arriva al termine di una notte lunga e confusa, segnata da bugie, pianti e racconti che cambiano di continuo. Fin dall’inizio, quelle parole non avevano convinto i carabinieri intervenuti sul luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Zoe Trinchero: uccisa per un rifiuto, Alex Manna ha confessato

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità.

Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Parla l’ex di Alex Manna: «Lo lasciai, era possessivo»

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

