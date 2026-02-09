Il dramma a poche ore dalla trasferta a Pistoia | la Pallacanestro Forlì perde un suo grande tifoso

Da forlitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pallacanestro Forlì si prepara alla trasferta a Pistoia, ma il weekend si tinge di tristezza. A poche ore dalla partenza, si scopre che uno dei loro più grandi tifosi è morto. La squadra e i compagni sono sotto shock, mentre si organizzano per ricordarlo nel modo più semplice possibile.

La Pallacanestro Forlì era la sua grande passione. E anche domenica l'avrebbe seguita nella trasferta in quel di Pistoia. Un improvviso malore si è portato via Roberto Pezzi. Aveva 65 anni, con un passato alla caserma dell'Aeronautica Militare di Forlì. I colleghi lo ricordano come “una persona gentile, corretta e disponibile per tutti”. Anche la Pallacanestro Forlì, poche ore prima del match, si è associata al cordoglio, esprimendo la propria vicinanza ed il proprio affetto alla famiglia Pezzi. “Sempre vicini alla squadra, su tutti campi, anche i più lontani, la famiglia Pezzi non ha mai fatto mancare il proprio supporto a squadra e società - è il messaggio della società di via Corridoni -.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

