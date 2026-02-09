Il dramma a poche ore dalla trasferta a Pistoia | la Pallacanestro Forlì perde un suo grande tifoso

La Pallacanestro Forlì si prepara alla trasferta a Pistoia, ma il weekend si tinge di tristezza. A poche ore dalla partenza, si scopre che uno dei loro più grandi tifosi è morto. La squadra e i compagni sono sotto shock, mentre si organizzano per ricordarlo nel modo più semplice possibile.

La Pallacanestro Forlì era la sua grande passione. E anche domenica l'avrebbe seguita nella trasferta in quel di Pistoia. Un improvviso malore si è portato via Roberto Pezzi. Aveva 65 anni, con un passato alla caserma dell'Aeronautica Militare di Forlì. I colleghi lo ricordano come "una persona gentile, corretta e disponibile per tutti". Anche la Pallacanestro Forlì, poche ore prima del match, si è associata al cordoglio, esprimendo la propria vicinanza ed il proprio affetto alla famiglia Pezzi. "Sempre vicini alla squadra, su tutti campi, anche i più lontani, la famiglia Pezzi non ha mai fatto mancare il proprio supporto a squadra e società - è il messaggio della società di via Corridoni -.

Approfondimenti su Pistoia Forlì

#Pezzi- Unieuro || Un tifoso storico della Unieuro è morto improvvisamente a poche ore dalla trasferta della sua squadra a Pistoia.

La Pallacanestro 2.015 Forlì, ricevuta con sgomento la triste notizia, esprime la propria vicinanza ed il proprio affetto alla famiglia Pezzi per l'improvvisa scomparsa di papà Roberto. Sempre vicini alla squadra, su tutti campi, anche i più lontani, la famiglia Pezzi facebook