Addio Pezzi storico tifoso Malore fatale a poche ore dalla trasferta del basket

Da ilrestodelcarlino.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso storico della Unieuro è morto improvvisamente a poche ore dalla trasferta della sua squadra a Pistoia. Pezzi, che seguiva la team ormai da quasi 11 anni, aveva già in mente di partire con loro quando è stato colto da un malore fatale. La comunità sportiva si stringe intorno alla famiglia e agli amici, lasciando un vuoto grande tra chi lo conosceva e lo seguiva con passione.

Se n’è andato nella giornata in cui il suo pensiero era già alla partenza della trasferta della sua amata Unieuro a Pistoia: avrebbe ‘accompagnato’ la squadra come sempre in questi quasi 11 anni. Roberto Pezzi, 65 anni, era diventato un immancabile, appassionato e fedelissimo tifoso della Pallacanestro 2.015: la seguiva dalla prima fila del parterre dietro la panchina con tutta la sua famiglia. È morto ieri mattina, improvvisamente, a causa di una crisi respiratoria. È stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dove però si è spento pochi minuti dopo le 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

addio pezzi storico tifoso malore fatale a poche ore dalla trasferta del basket

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Pezzi, storico tifoso. Malore fatale a poche ore dalla trasferta del basket

Approfondimenti su Pezzi Unieuro

Malore fatale in trasferta: addio a Rodolfo Flebus, imprenditore e patron del volley BluTeam

In seguito a un malore improvviso, Rodolfo Flebus, noto imprenditore e patron del volley BluTeam, ha perso la vita durante una trasferta in Puglia con la squadra.

Valentina Piscopo in ospedale a poche ore dalla finale del GF, l’ex compagna di Domenico ha avuto un malore

Valentina Piscopo, ex compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, è stata ricoverata in ospedale poche ore prima della finale del reality.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pezzi Unieuro

Argomenti discussi: Addio Pezzi, storico tifoso. Malore fatale a poche ore dalla trasferta del basket; Addio al Picchio, tifoso storico dell'Arezzo. Cordoglio per la scomparsa di Feliciani.

addio pezzi storico tifosoAddio Pezzi, storico tifoso. Malore fatale a poche ore dalla trasferta del basketIl 65enne aveva lavorato per una vita all’Aeronautica militare. Era abbonato e portava ai giocatori, una volta a settimana, torte e piadine che cucinava. ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.