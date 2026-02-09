Un tifoso storico della Unieuro è morto improvvisamente a poche ore dalla trasferta della sua squadra a Pistoia. Pezzi, che seguiva la team ormai da quasi 11 anni, aveva già in mente di partire con loro quando è stato colto da un malore fatale. La comunità sportiva si stringe intorno alla famiglia e agli amici, lasciando un vuoto grande tra chi lo conosceva e lo seguiva con passione.

Se n’è andato nella giornata in cui il suo pensiero era già alla partenza della trasferta della sua amata Unieuro a Pistoia: avrebbe ‘accompagnato’ la squadra come sempre in questi quasi 11 anni. Roberto Pezzi, 65 anni, era diventato un immancabile, appassionato e fedelissimo tifoso della Pallacanestro 2.015: la seguiva dalla prima fila del parterre dietro la panchina con tutta la sua famiglia. È morto ieri mattina, improvvisamente, a causa di una crisi respiratoria. È stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dove però si è spento pochi minuti dopo le 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Pezzi, storico tifoso. Malore fatale a poche ore dalla trasferta del basket

Approfondimenti su Pezzi Unieuro

Ultime notizie su Pezzi Unieuro

Argomenti discussi: Addio Pezzi, storico tifoso. Malore fatale a poche ore dalla trasferta del basket; Addio al Picchio, tifoso storico dell'Arezzo. Cordoglio per la scomparsa di Feliciani.

