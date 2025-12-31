In poche ore dalla vacanza al dramma | la storia di Patrizia e la corsa per salvarle la vita

In poche ore, una vacanza può trasformarsi in un’emergenza. La storia di Patrizia Porcu evidenzia come eventi imprevedibili possano cambiare radicalmente la vita in breve tempo. Un racconto che invita a riflettere sull’importanza di essere preparati a situazioni di emergenza, anche lontano da casa.

Doveva essere l’inizio di una vacanza, si è trasformato in un incubo nel giro di una notte. La storia di Patrizia Porcu racconta quanto la vita possa cambiare all’improvviso, senza lasciare il tempo di capire cosa stia accadendo. Patrizia, donna sarda nata a Roma, vive a Siniscola con il marito Emilio Belli, originario di Fiumicino. La coppia è pronta a partire per Sharm El Sheikh quando, poche ore prima di raggiungere l’aeroporto, Patrizia inizia a stare male. I dolori sono fortissimi, ma riesce comunque a rientrare in Italia. Una scelta che, di fatto, le salva la vita. All’arrivo nel nostro Paese, un’ambulanza la trasporta all’ospedale San Francesco di Nuoro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Dramma a Bagnacavallo, madre e figlio perdono la vita in poche ore: chi sono

Leggi anche: “Ho 88 anni, ho perso la pensione e lavoro otto ore al giorno in un supermercato”: racconta la sua storia a un famoso influencer e in poche ore gli arrivano donazioni per oltre un milione di euro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ancona, dramma di Natale, un doppio lutto: muore la sorella, a poche ore di distanza perde anche il marito; «Ho mal di testa, vado a dormire». Francesco Pozzoli muore nel sonno a 27 anni: era in vacanza con gli amici a Barcellona; Dramma a Pistoia, donna travolta e uccisa da un'auto: la nuora assiste all’incidente, si sente male e muore.

«Non mi sento bene»: 27enne va a letto e muore poche ore dopo, era in vacanza con gli amici a Barcellona - Tragedia improvvisa in Spagna: Francesco Pozzoli, 27 anni, muore nella notte per un’emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza con amici e colleghi a Barcellona. msn.com