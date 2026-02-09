Il debito con l' Asi approda in consiglio | Commissione bilancio bypassata e principio cronologico non rispettato

Questa mattina, il presidente del consiglio comunale di Aversa, Giovanni Innocenti, ha deciso di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea del 10 febbraio il debito fuori bilancio con l’Asi. La mossa ha subito sollevato polemiche, perché sembra aver bypassato la commissione bilancio e non rispettato il principio cronologico. Ora si aspetta di capire come procederanno i consiglieri e se il voto sul nuovo debito potrà davvero andare avanti.

Commissione bypassata e principio cronologico non rispettato. Il presidente del consiglio comunale di Aversa, Giovanni Innocenti, inserisce all'ordine del giorno dell'assemblea in programma il 10 febbraio anche il debito fuori bilancio relativo all'Asi, che sbloccherebbe il voto del nuovo.

Il ddl sulla detassazione delle pensioni nei piccoli comuni è attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato.

