Manovra in commissione Bilancio salta l’anticipo della pensione con i fondi

Il governo ha depositato in Commissione Bilancio del Senato un maxi-emendamento alla manovra che riunisce una serie di interventi inizialmente destinati a un provvedimento separato. Il pacchetto concentra misure di natura economica e finanziaria, rivolte in particolare al sistema produttivo, al lavoro e ad alcuni grandi capitoli di spesa pubblica. Tra i contenuti principali figurano le coperture per i crediti d’imposta, il programma Transizione 5.0 e le agevolazioni per le Zone economiche speciali. Il testo interviene anche sul trattamento di fine rapporto, introducendo meccanismi che prevedono l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di nuova assunzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
