Il governo ha depositato in Commissione Bilancio del Senato un maxi-emendamento alla manovra che riunisce una serie di interventi inizialmente destinati a un provvedimento separato. Il pacchetto concentra misure di natura economica e finanziaria, rivolte in particolare al sistema produttivo, al lavoro e ad alcuni grandi capitoli di spesa pubblica. Tra i contenuti principali figurano le coperture per i crediti d’imposta, il programma Transizione 5.0 e le agevolazioni per le Zone economiche speciali. Il testo interviene anche sul trattamento di fine rapporto, introducendo meccanismi che prevedono l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di nuova assunzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra in commissione Bilancio, salta l’anticipo della pensione con i fondi

Leggi anche: Manovra, via alla commissione Bilancio: salta l'anticipo pensione di vecchiaia con fondi complementari. Giorgetti in Senato

Leggi anche: Manovra, salta l’anticipo della pensione di vecchiaia con i fondi complementari. Giorgetti in Senato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra, salta la seduta serale della commissione Bilancio: è stallo sugli emendamenti; Manovra, salta la stretta sul riscatto di laurea per l'anticipo della pensione; Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea; Manovra 2026, dall'assegno unico all'Isee e l'oro: tutte le novità. Ma è stallo: salta la commissione Bilancio.

Manovra in commissione bilancio, salta l’anticipo della pensione con i fondi - emendamento alla manovra che riunisce una serie di interventi inizialmente destinati a un provvedimento separato. msn.com