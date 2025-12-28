Coventry-Ipswich lunedì 29 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Sky Blues imbattuti in casa

Analisi della sfida tra Coventry e Ipswich, prevista per lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 19:00. Dopo una partenza difficile a dicembre, con una sconfitta a Portman Road, il Coventry ha reagito conquistando sette punti nelle ultime tre gare. La squadra di casa, imbattuta in campionato, cerca di consolidare la propria posizione, mentre l’Ipswich punta a riscattarsi. Ecco le formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Un solo punto nelle prime due giornate di dicembre, con un pesante 3-0 subito proprio a Portman Road, la casa dell’Ipswich, avevano fatto presagire una possibile flessione del Coventry che però è prontamente ripartito conquistando sette punti nelle ultime tre giornate che gli permettono di presentarsi a questo scontro diretto con otto punti di margine . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Coventry-Ipswich (lunedì 29 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sky Blues imbattuti in casa Leggi anche: Coventry-Ipswich (lunedì 29 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Brondby-Fredericia (lunedì 01 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Coventry-Ipswich lunedì 29 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Championship, il pronostico e le statistiche di Coventry-Ipswich - I "Tractor Boys" con una vittoria o un pareggio nel recupero della 44ª giornata contro il Coventry scavalcherebbero il Leeds in ... corrieredellosport.it Pronostici Championship, le statistiche di Coventry-Ipswich - I "Tractor Boys" con una vittoria o un pareggio nel recupero della 44ª giornata contro il Coventry scavalcherebbero il Leeds in ... tuttosport.com Coventry-Ipswich (lunedì 29 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/QTaMUWY #scommesse #pronostici x.com TERMINÉ FT. • Birmingham 1-1 Derby 12:1 - 3:3 - 1:1 - 9:1 - 73%:27% FT. • Millwall 0-0 Ipswich 2:4 - 1:2 - 6:4 - 37%:63% FT. • Leicester 1-2 Watford 5:6 - 3:2 - 3:3 - 50%:50% FT. • West Brom 1-2 Bristol City 8: - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.