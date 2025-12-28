Coventry-Ipswich lunedì 29 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Sky Blues imbattuti in casa

Analisi della sfida tra Coventry e Ipswich, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 19:00. Dopo una partenza difficile a dicembre, il Coventry ha rialzato la testa, conquistando sette punti nelle ultime tre partite. Attualmente imbattuto in casa, il team si prepara ad affrontare un Ipswich che ha vinto l'ultimo incontro. Ecco le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa gara importante.

Un solo punto nelle prime due giornate di dicembre, con un pesante 3-0 subito proprio a Portman Road, la casa dell'Ipswich, avevano fatto presagire una possibile flessione del Coventry che però è prontamente ripartito conquistando sette punti nelle ultime tre giornate che gli permettono di presentarsi a questo scontro diretto con otto punti di margine .

