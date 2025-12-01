Sequel del successo Netflix più visto con oltre 103 milioni di visualizzazioni ora disponibile in streaming

nuove informazioni su Troll 2: il sequel in streaming su Netflix. Il successo di Troll su Netflix ha portato alla realizzazione di un atteso secondo capitolo, disponibile già da oggi sulla piattaforma per gli abbonati. Questo film continua a mantenere elevati gli standard di critica e pubblico, consolidando il suo ruolo tra i titoli più visti nella storia della piattaforma. il successo del primo film e i dati di ascolto. L’originale Troll, rilasciato nel dicembre 2022, ha conquistato il pubblico grazie alla storia di una paleontologa che si trova ad affrontare un mostro risvegliato in Norvegia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sequel del successo Netflix più visto con oltre 103 milioni di visualizzazioni ora disponibile in streaming

