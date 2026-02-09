Il caso Epstein torna a scuotere l’attenzione pubblica dopo la pubblicazione di migliaia di documenti negli Stati Uniti. Questi file mostrano dettagli inquietanti su un mondo nascosto di potere e illegalità, che coinvolge persone influenti e si sviluppa dentro le istituzioni. In Italia, il tema alimenta discussioni sull’infiltrazione di fenomeni simili e sui rischi di lasciarli impuniti. La questione diventa un campanello d’allarme sulla necessità di controlli più severi e di un’attenzione maggiore alla trasparenza.

L’onda d’urto delle rivelazioni dei cosiddetti Epstein files non smette di farsi sentire, anche in ambiti improbabili. In un primo momento avevamo seguito la vicenda da lontano, domandandoci se lo scandalo potesse danneggiare Donald Trump o un qualche esponente della famiglia reale britannica. Tuttavia, i milioni di documenti appena resi pubblici negli Stati Uniti svelano una realtà molto più vasta, con una rete d’influenza che coinvolgeva paesi e ambiti imprevisti. Certo, la presenza di un nome all’interno delle email non significa necessariamente che la persona in questione abbia commesso qualcosa di illegale, ma l’ampiezza delle ramificazioni e dei contatti di Jeffrey Epstein, insieme alle sue donazioni finanziarie e all’ambiguità permanente delle sue manovre – tra predazione sessuale, influenza politica e affari più o meno leciti – solleva enormi dubbi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il caso Epstein alimenta l’onda populista

Approfondimenti su Epstein Documenti

Il caso Epstein torna a far parlare di sé, tra nuovi dettagli e vecchi dubbi.

Il caso Signorini ha suscitato attenzione nel panorama mediatico, con il Codacons che interviene chiedendo la sospensione del Grande Fratello.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il caso Epstein

Ultime notizie su Epstein Documenti

Argomenti discussi: Epstein e la rete bipartisan: un nodo di potere che alimenta sfiducia e populismi negli Usa; Il caso Epstein alimenta l’onda populista - Pierre Haski; Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Il caso Epstein e la continua attesa (frustrata) di uno scandalo giudiziario che porti alla caduta di Trump.

Il caso Epstein alimenta l’onda populistaI milioni di documenti appena resi pubblici negli Stati Uniti imporrebbero alle nostre democrazie di fare i conti con i mostri che prosperano al loro interno Leggi ... internazionale.it

Epstein sconvolge ancora: il dossier riservato che lambisce Bill Gates.Nuovi documenti sugli Epstein FilesIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha diffuso milioni di nuovi file legati al caso Jeffrey Epstein, a ... assodigitale.it

Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatore facebook

I segreti di Jeffrey #Epstein tornano a far tremare il mondo. La7 presenta: 'Surviving – Il caso Epstein - La serie' Doppio appuntamento Domenica 8 e domenica 15 febbraio Alle 22 su #La7 x.com