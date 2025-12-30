Caso Signorini interviene il Codacons | Grande Fratello non deve andare in onda

Il caso Signorini ha suscitato attenzione nel panorama mediatico, con il Codacons che interviene chiedendo la sospensione del Grande Fratello. Dopo la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi dalle attività con Mediaset, la questione si inserisce in un contesto di approfondimento e verifiche. La vicenda evidenzia l’importanza di un’informazione accurata e responsabile, nel rispetto delle normative vigenti e delle parti coinvolte.

È di poche ore fa la decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da ogni impegno editoriale con Mediaset, come comunicato dai suoi avvocati, come la diffusione del comunicato dell'azienda, che si è detta pronta a verificare ogni fatto o presunto tale nelle sedi opportune. Adesso, però, è il Codacons a intervenire, ribadendo la necessità di fermare la programmazione del Grande Fratello. Il comunicato del Codacons. Mentre si comincia a parlare di chi potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini alla conduzione del reality di Canale 5, il Codacons torna all'attacco, ritenendo l'autosospensione " insufficiente a garantire la tutela degli utenti e dell'interesse pubblico".

