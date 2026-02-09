Il carnevale tra Mili marina e Galati il programma 2026

Questa sera, alle 20, inizia il carnevale tra Mili marina e Galati. La parrocchia San Paolino Vescovo organizza un primo appuntamento con una serata danzante a Galati marina. Si potrà gustare maccheroni al sugo, vino e chiacchiere in compagnia. L’evento fa parte del programma 2026 e segna l’inizio delle celebrazioni di questa festa tradizionale.

Il 13 febbraio alle 17 "La mascherina d'oro 26": gara di maschere per.

