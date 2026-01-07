Impianto per i rifiuti Germanà contro De Luca | Procedura espropriativa a Mili Marina un atto irresponsabile

Sul progetto dell’impianto di trattamento rifiuti a Mili Marina si registrano nuove tensioni tra Nino Germanà, senatore della Lega, e Cateno De Luca. Germanà ha definito la procedura espropriativa avviata come un atto irresponsabile, mentre De Luca aveva espresso critiche sui tempi e le modalità dell’opera. La vicenda evidenzia le diverse posizioni politiche e le sfide legate alla gestione dei rifiuti nella zona.

Ancora tensioni sul futuro dell’impianto di trattamento dei rifiuti a Mili Marina. Dopo le critiche del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che nei giorni scorsi aveva attaccato chi ostacola la realizzazione dell’opera, Nino Germanà, senatore della Lega e possibile candidato della destra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Impianto per i rifiuti, Germanà contro De Luca: “Procedura espropriativa a Mili Marina un atto irresponsabile" Leggi anche: Impianto per rifiuti a Mili, Interrogazione di Germanà al Senato: "Trovate un'alternativa" Leggi anche: Gravissimo atto criminale contro la città: furto notturno all’impianto Campo Pozzi di Gallico marina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Offlaga, in 300 contro l'impianto rifiuti - In 300 hanno manifestato sabato 30 agosto contro l'impianto rifiuti che si vorrebbe realizzare a Offlaga, nella Bassa bresciana. video.corriere.it Impianto rifiuti speciali nel Vicentino, le proteste di sindaci e Diocesi: “Rischio per la falda acquifera” - Il progetto di un impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti speciali a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, scatena la protesta di cittadini e sindaci, con le autorità della ... ilfattoquotidiano.it Nove sindaci della Bassa compatti contro il nuovo impianto rifiuti di Offlaga - Un coro di no, l’ennesimo: tutti concordi nove sindaci della Bassa nel bocciare il progetto di un nuovo maxi impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi a Offlaga. brescia.corriere.it Rifiuti: nuovo impianto a Mili, al via gli espropri La S.R.R. Messina Area Metropolitana ha avviato le procedure di esproprio nelle aree in cui sorgerà il nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti organici a Mili... - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.