Mili Marina apre il 2026 con il tuffo rituale | il mare come augurio collettivo

A Mili Marina, il primo gennaio 2026 si è aperto con il tradizionale bagno di inizio anno. Questa consuetudine, ormai radicata, coinvolge alcuni bagnanti che affrontano le acque fredde del Mar Ionio, segnando simbolicamente l’inizio di un nuovo ciclo. Un gesto semplice, ma significativo, che rappresenta un augurio collettivo di speranza e rinnovamento per l’anno appena iniziato.

Anche a Mili Marina il nuovo anno è iniziato all'insegna di una tradizione ormai consolidata. Il 2026 è stato salutato con il consueto Bagno di Inizio Anno, che ha visto una decina di bagnanti sfidare il freddo e le acque del Mar Ionio, trasformando la mattinata del primo gennaio in un momento di.

