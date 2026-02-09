Il calcio Usa e la Rodman Rule | così Trinity è diventata la calciatrice più pagata al mondo

Trinity ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. La calciatrice americana ha firmato il contratto più ricco mai visto nel calcio femminile, diventando così la più pagata di sempre. Con il suo stile colorato e personalità forte, ha rivoluzionato anche il modo di giocare e di essere nel calcio. La sua storia ha catturato l’attenzione di tanti, e ora si aspetta solo di vederla in campo.

Poi dici che la legge del contrappasso non esiste: in questa storia c'è un uomo che nella vita è sempre stato allergico a qualsiasi tipo di regola e una figlia che può passare alla storia perché gliene hanno appena intitolata una. La cosa che li accomuna è l'eccellenza in campo: Dennis Rodman è stato una stella Nba, il più grande rimbalzista della storia moderna, cinque titoli tra Detroit e Chicago, e Trinity Rodman è una delle migliori calciatrici del pianeta. Da qualche giorno è anche diventata la più pagata di sempre, firmando un triennale da oltre due milioni di dollari l'anno con le Washington Spirit, il club di Nwsl (National Women's Soccer League, il massimo campionato femminile americano) in cui gioca dal 2021.

