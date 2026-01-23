Il calcio femminile continua a crescere, portando alla ribalta giovani talenti come Trinity Rodman. A soli 23 anni, la calciatrice statunitense firma il contratto più remunerativo al mondo nel settore, con le Washington Spirit. La sua storia rappresenta un esempio di come il movimento femminile nel calcio stia evolvendo, portando maggiore attenzione e riconoscimenti alle atlete emergenti a livello internazionale.

Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Calciomercato Roma, assalto a Carrasco, sogno Zirkzee! I colpi di gennaio non sono ancora finiti Perisic Inter, il croato spinge forte verso il ritorno: il piano per la “Last Dance”. Bayern Monaco alleato dei nerazzurri? En-Nesyri Juve, blitz decisivo per l’attaccante: l’affare è in chiusura! Svelate le cifre Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così» Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz Stadium: una prova da Champions e un momento esilarante tra Chiellini e Cannavacciuolo Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calcio femminile, alla scoperta di Trinity Rodman: la calciatrice più pagata al mondo!

Leggi anche: Shelton consola la fidanzata Trinity Rodman dopo la sconfitta

Leggi anche: Scoperta la più grande ragnatela del mondo: ci vivono più di 110mila ragni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mercato | Cagliari, alla scoperta di Albarracín. L’ex compagno Barboza: Mi ricorda Dybala; PassioneCalcio Giovanile - U15 Nazionale (16/01/2026); Modena Fc, lo stadio avversario: alla scoperta dell'Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara; Madri, figlie e il ciclo della vita nell’incanto di Raperonzolo.

Calcio femminile, riprende la rincorsa alla Roma nel 10° turno di Serie A. Juventus-Inter match clouLa Serie A di calcio femminile riprende dopo una lunga pausa. Nel frattempo, le protagoniste del torneo sono state impegnate negli incontri di Coppa ... oasport.it

Supercoppa femminile, la Roma si arrende alla Juve: Girelli decisiva nel finaleLa Supercoppa femminile 2026 va alla Juventus Women, che inizia il nuovo anno nel migliore dei modi. All'Adriatico di Pescara si deve arrendere la Roma, battuta in rimonta per 2-1. Le bianconere conqu ... msn.com

Domenica 18 gennaio, allo stadio Comunale di Solesino, si è svolta la fase preliminare interregionale del Torneo “Calcio+15” Under 15 Femminile, manifestazione promossa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio e facebook