Trinity Rodman figlia di Dennis sarà la calciatrice più pagata al mondo | guadagnerà quasi 2 milioni di euro l’anno

L’attaccante del Washington Spirit (club dove militano anche le italiane Sofia Cantore e Lucia di Guglielmo) Trinity Rodman, figlia del cestista Dennis, ha firmato un prolungamento di contratto triennale col club, diventando la giocatrice più pagata al mondo. Trinity Rodman diventa la calciatrice più pagata al mondo. Il Guardian scrive: Il suo precedente contratto era di 1,1 milioni di dollari (circa 935mila euro) è scaduto a dicembre e aveva ricevuto offerte dall’Europa. Il nuovo contratto, fino al 2028, arriva dopo che il campionato femminile statunitense ha creato una nuova regola per il Fair-play finanziario chiamata “High Impact Player Rule”: ogni club può spendere fino a 1 milione di dollari al di sopra del tetto salariale, se la calciatrice in questione soddisfa un qualsiasi criterio che dimostri le credenziali di “stella del calcio”, come essere nominata tra i primi 40 delle migliori 100 calciatrici del Guardian negli ultimi due anni, o finire tra i primi 30 del Pallone d’Oro negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

