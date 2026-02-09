Questa mattina a Milano si è tenuto un incontro tra un padre e suo figlio al campetto di calcio del quartiere. Per loro, quel momento è diventato l’unico modo per condividere qualcosa, lontano dalle parole. Il calcio, infatti, si rivela spesso più di uno sport: un modo per avvicinare le persone, per creare legami che durano nel tempo. E questa storia lo dimostra ancora una volta.

”Il calcio, che nasconde così tanto sotto la sua apparente superficialità, fungeva da catalizzatore di intimità”. Lo scrive in un pezzo molto delicato, anche commovente, Lucia Taboada sul Paìs. Un pezzo che parla di padri e di figli, e di un pallone in mezzo. “Quando arrivavamo allo stadio, mio padre mi comprava da mangiare, mi tirava su la cerniera dell’impermeabile fino al mento e mi diceva di sedermi. Una settimana fa, sono stato io a tirare su la cerniera del cappotto di mio padre – si incastra sempre – a sistemargli il cappello per coprirgli le orecchie e a dirgli di sedersi perché si trascinava in giro per Belgrado da ore con un forte dolore alla schiena e ai piedi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio è un catalizzatore di intimità, a volte l’unico rapporto tra padri e figli (El Paìs)

