Trump e i Mondiali di calcio negli Usa | per lui sono uno strumento per sistemare questioni politiche El Paìs

Trump proverà a vendere anche il calcio?. Nel mondo di Donald Trump, tutto può diventare merce di scambio in una trattativa o un’arma politica. El Pais ne parla così: “A poco più di sei mesi dal Mondiale più grande della storia — che vede gli Stati Uniti come principale anfitrione insieme a Messico e Canada — anche l’evento sportivo più importante del pianeta rientra nella sua logica. Sul fronte interno, il presidente repubblicano minaccia di togliere alcune partite alle città governate dai democratici. Sul fronte esterno, l’organizzazione congiunta del torneo apre un nuovo capitolo di tensioni con i suoi vicini, un rapporto tanto cruciale per le economie dei tre Paesi quanto fragile e pieno di attriti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Trump e i Mondiali di calcio negli Usa: per lui sono uno strumento per sistemare questioni politiche (El Paìs)

Approfondisci con queste news

#Trump e i #Mondiali di calcio negli Usa: per lui sono uno strumento per sistemare questioni politiche. I visti prioritari sono solo l’inizio della strategia politica Negli #Usa i biglietti non garantiscono l’ingresso. I tifosi messicani scommettono che l’#Iran giocherà - facebook.com Vai su Facebook

È nato Infantrump, l’imperatore dei pallonari - John Kennedy amava tutti gli sport, seguì perfino gli esordi del “soccer” in America. Si legge su repubblica.it

Infantino e la Fifa alla Casa Bianca da Trump: il numero uno del calcio ha ormai uno status politico globale - Il numero unp del calcio cavalca il gigantismo: dal Mondiale a 48 squadre ai rapporti con la Casa Bianca e l'Arabia Saudita ... msn.com scrive

Mondiali: ai titolari di biglietti facilitazioni per i visti Usa - I possessori di biglietti per il Mondiale di calcio 2026 che si recheranno negli Stati Uniti potranno ora usufruire del sistema di prenotazione prioritaria FIFA (FIFA PASS). Segnala msn.com