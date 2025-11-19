LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match del Palaverde l’Imoco vuole la vittoria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 La slovena aumenta il suo score personale con il muro su Obossa! 7-10 Sillah ha trovato una parallela stupenda! 6-10 Seki trova il colpo di seconda! Nuovo massimo vantaggio. 6-9 Munarini arriva in ritardo sul muro e il colpo di Parra si insacca. 6-8 Chirichella mura la pipe di Seki. 5-8 Obossa trova il colpo del +3! 5-7 Fast vincente per Eckl! 5-6 Esce il servizio di Obossa. 4-6 Pallonetto vincente di Battista. 4-5 3000 PUNTI CON CONEGLIANO!! Haak mette a segno la parallela! 3-5 ECKL MURA DAARDELOP! 3-4 Ottimo attacco di Parra che trova impreparata Sillah in posto sei. 🔗 Leggi su Oasport.it
