A Busto Arsizio immediato ritorno alla vittoria per la Savino del Bene

Da corrieretoscano.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Savino del Bene Volley di Busto Arsizio ha conquistato una vittoria netta contro Eurotek Laica Uyba, chiudendo l'incontro con un risultato di 3-0. La partita si è sviluppata con equilibrio nei primi set, poi la squadra ha mostrato maggiore incisività nel corso del match. Questa vittoria rappresenta un ritorno positivo per la formazione bustocca, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Eurotek Laica Uyba – Savino Del Bene Volley 0-3 (18-25, 15-25, 19-25) EUROTEK LAICA UYBA: Battista 5, Pelloni (L1), Gennari n.e., Metwally 2, Seki 2, Diouf n.e., Schmit n.e., Parlangeli n.e., Obossa 13, Eckl 4, Torcolacci 7, Boldini (L2) n.e., Parra 8. All.: Barbolini. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner n.e., Castillo (L2) n.e., Ruddins 5, Franklin 16, Ribechi (L1), Bosetti 5, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 2, Antropova 10, Weitzel 7. All.: Gaspari. ARBITRI: Brunelli – Marigliano BUSTO ARSIZIO – Dopo la battuta d’arresto accusata giovedì nella sfida di Champions League contro il VakifBank, la Savino Del Bene Volley reagisce con autorità e torna subito alla vittoria, superando 3-0 la Eurotek Laica Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Leggi anche: Savino Del Bene Volley cala il poker: superata anche Busto Arsizio

Leggi anche: Igor Volley, vittoria in rimonta a Busto Arsizio nel Derby del Ticino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ripartire dal campionato. Domenica trasferta a Busto Arsizio; Brescia-Busto Arsizio 3-0. Prandi: “Contentissima della prestazione di squadra”. Longobardi: “Tanti nostri demeriti”; Dopo l’Europa, doppio big match nella 19ma di A1 femminile: Chieri sfida Conegliano, Scandicci passa da Busto; Uccise Baldo. La difesa punta all’abbreviato.

Valentina Diouf torna a Busto Arsizio: un ritorno romantico per la pallavolista - Dopo aver deliziato le platee di Brasile, Corea, Polonia, Francia e Thailandia, Vale Diouf è pronta a vestire per la terza volta ... ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.