A Busto Arsizio immediato ritorno alla vittoria per la Savino del Bene

La Savino del Bene Volley di Busto Arsizio ha conquistato una vittoria netta contro Eurotek Laica Uyba, chiudendo l'incontro con un risultato di 3-0. La partita si è sviluppata con equilibrio nei primi set, poi la squadra ha mostrato maggiore incisività nel corso del match. Questa vittoria rappresenta un ritorno positivo per la formazione bustocca, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

Eurotek Laica Uyba – Savino Del Bene Volley 0-3 (18-25, 15-25, 19-25) EUROTEK LAICA UYBA: Battista 5, Pelloni (L1), Gennari n.e., Metwally 2, Seki 2, Diouf n.e., Schmit n.e., Parlangeli n.e., Obossa 13, Eckl 4, Torcolacci 7, Boldini (L2) n.e., Parra 8. All.: Barbolini. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner n.e., Castillo (L2) n.e., Ruddins 5, Franklin 16, Ribechi (L1), Bosetti 5, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 2, Antropova 10, Weitzel 7. All.: Gaspari. ARBITRI: Brunelli – Marigliano BUSTO ARSIZIO – Dopo la battuta d'arresto accusata giovedì nella sfida di Champions League contro il VakifBank, la Savino Del Bene Volley reagisce con autorità e torna subito alla vittoria, superando 3-0 la Eurotek Laica Busto Arsizio.

