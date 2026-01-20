Il Museo Diocesano di Milano ospita una retrospettiva dedicata a Elio Ciol, uno dei più importanti fotografi italiani ancora in attività. In mostra sono presenti oltre 100 immagini che attraversano diverse regioni e temi, dalla campagna friulana alle scene di città, dai ritratti di persone comuni ai dettagli di architetture. La mostra, aperta fino al 15 febbraio 2026, offre un’ampia panoramica sulla sua lunga carriera e il suo stile distintivo.

Autore di immagini profonde e suggestive, che invitano a riflettere sulla bellezza e la spiritualità della vita quotidiana, Eio Ciol è sicuramente fra i più noti ed importanti fotografi contemporanei. Friulano di Casarsa della Delizia, 96 anni portati con la forza e il vigore tipici della sua terra, punto di partenza della sua poetica sono proprio le sue origini, quell’entroterra friulano che comincia a immortalare sin dagli inizi della sua carriera e che ritornerà sempre, come tema ricorrente, negli oltre settantacinque anni della sua lunga e proficua attività. Anche durante il periodo Neorealista degli anni Cinquanta, quando Ciol il Neorealismo lo interpreta «a modo suo», in una maniera assolutamente originale, scegliendo di mettere a centro dei suoi lavori non l’impegno politico, ma il reale in tutte le sue declinazioni: la natura, le architetture, il paesaggio, ma soprattutto l’uomo colto nella normalità della vita quotidiana, più « banale» che eccezionale, ma non per questo meno interessante. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Elio Ciol: la grande fotografia in mostra al Museo Diocesano di Milano

L'occhio di Elio Ciol. La mostra al Museo diocesano di Milano - Sguardi e silenzi", si intitola così la mostra in corso al Museo diocesano di Milano, dedicata all'opera di un grande fotografo italiano, nato 96 anni fa a Casarsa della Delizia (Pordenone

