La notizia ha fatto rapidamente il giro dei giornali. Secondo il Guardian, Spalletti avrebbe dato un bacio a Zille, ma non si tratta dello stesso gesto di Rubiales. La domanda ora è se il tecnico abbia fatto lo stesso gesto con un giornalista maschio, anche se la cosa non è ancora chiara. La vicenda ha attirato l’attenzione, soprattutto perché coinvolge personaggi noti e si inserisce nel clima di polemiche intorno agli atteggiamenti nel mondo dello sport.

Come al solito, il lunedì il Guardian si occupa del calcio italiano. Con la giornalista Nicky Bandini che da anni segue la Serie A e dintorni. Oggi il Guardina si occupa anche del Napoli e della sua vittoria per 3-2 sul campo del Genoa, così come del dibattito che c’è in Italia sul Var e sul calcio di un tempo. Dibattito innescato a fine partita da De Rossi che da un lato ha detto questo, dall’altro ha riferito le frasi di un suo collaboratore che – a proposito del rigore fischiato al Napoli, ha detto: “se non ce lo avessero dato, avremmo protestato molto”. Ma il Guardian si occupa anche d’altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il bacio di Spalletti a Zille non è quello di Rubiales ma lo avrebbe fatto con un giornalista maschio? (Guardian)

Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille, scatenando subito molte chiacchiere.

I tifosi hanno assistito a un momento divertente tra Spalletti e Federica Zille durante la trasmissione di Dazn dopo Juventus-Lazio.

