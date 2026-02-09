I sindaci del Chianti fiorentino annunciano che i lavori sull’Autopalio dovrebbero concludersi a metà 2026. “Sappiamo che le opere in corso finiranno entro quella data”, spiegano, e chiedono un programma di manutenzione regolare per mantenere l’arteria sicura e percorribile. I lavori procedono, ma l’obiettivo ora è garantire interventi costanti nel tempo.

Firenze, 9 febbraio 2026 - "Oggi sappiamo che le opere in corso dovrebbero finire a metà del 2026, ci aspettiamo un programma di manutenzione costante nel tempo che permetta di migliorare la percorribilità di questa importante arteria di collegamento e tutelare la sicurezza dei nostri cittadini". Così in una nota i sindaci dell'Unione comunale del Chianti fiorentino fanno il punto sui cantieri e i lavori in corso lungo l'Autopalio. Spiegano Roberto Ciappi, David Baroncelli e Paolo Sottani, rispettivamente sindaci di San Casciano, Barberino Tavarnelle e Greve: "Siamo stati, e ora più che mai, continuiamo a essere dalla parte dei cittadini, al fianco di chi subisce i disagi dei grandi cantieri in corso sul raccordo autostradale Firenze-Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I sindaci del Chianti fiorentino: “I lavori Autopalio dovrebbero finire a metà 2026”

