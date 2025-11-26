26 novembre è la Giornata dell’olivo | onore all’Olio Sapiens nel Chianti fiorentino
Firenze, 26 novembre 2025 - Il 26 novembre del 2019 avvenne la proclamazione della Giornata mondiale dell'olivo. Ogni anno, in questo giorno, si celebra la pianta simbolo del paesaggio mediterraneo, con lo scopo di proteggere l'olivo e promuovere i valori di cui è simbolo: pace, saggezza e armonia Quante possibilità, quanti sapori e quante storie in una pianta di ulivo, albero simbolo di pace e cooperazione, patrimonio di saperi e conoscenze custodite nell’anima rurale del Chianti. Nella terra delle dolci colline fiorentine che si stagliano come ponti di culture e tradizioni millenarie, in cui le vocazioni ambientali si intrecciano all’identità culturale che abbraccia Valdipesa e Valdelsa, l’olio extravergine di oliva e il suo percorso evolutivo sale sul palcoscenico delle eccellenze produttive regionali e diventa protagonista di un’inedita rassegna, generata dall’unione istituzionale di tre comuni: San Casciano in Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
25 Novembre, Giornata Internazionale CONTRO la Violenza sulle donne #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne #supermercatopasqualeprisco - facebook.com Vai su Facebook
25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la scritta “Regione Piemonte” sul Grattacielo si illumina di arancione, colore simbolo della campagna ONU “Orange the World regione.piemonte.it/web/pinforma/n… Vai su X
Mercoledì 26 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Silvestro Guzzolini (Abate) Proverbio del giorno: Se a novembre tira vento, guarda l’inverno che vien di ... Si legge su trevisotoday.it
Accadde oggi: 26 novembre, la Festa del Ringraziamento nel quarto giovedì di novembre - George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d'America, fu il primo a dichiarare la festa nel 1789, proclamandola giornata nazionale ... Secondo fremondoweb.com
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: perché il 25 novembre? - Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, non è una data scelta a caso. Riporta ansa.it