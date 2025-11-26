26 novembre è la Giornata dell’olivo | onore all’Olio Sapiens nel Chianti fiorentino

Firenze, 26 novembre 2025 - Il 26 novembre del 2019 avvenne la proclamazione della Giornata mondiale dell'olivo. Ogni anno, in questo giorno, si celebra la pianta simbolo del paesaggio mediterraneo, con lo scopo di proteggere l'olivo e promuovere i valori di cui è simbolo: pace, saggezza e armonia Quante possibilità, quanti sapori e quante storie in una pianta di ulivo, albero simbolo di pace e cooperazione, patrimonio di saperi e conoscenze custodite nell’anima rurale del Chianti. Nella terra delle dolci colline fiorentine che si stagliano come ponti di culture e tradizioni millenarie, in cui le vocazioni ambientali si intrecciano all’identità culturale che abbraccia Valdipesa e Valdelsa, l’olio extravergine di oliva e il suo percorso evolutivo sale sul palcoscenico delle eccellenze produttive regionali e diventa protagonista di un’inedita rassegna, generata dall’unione istituzionale di tre comuni: San Casciano in Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

