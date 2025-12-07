Il commissario europeo all’agricoltura Hansen incontra sindaci e produttori del Chianti

Firenze, 7 dicembre 2025 - Quale futuro per l’ agricoltura chiantigiana. E’ stato questo il cuore e il perno culturale intorno al quale ha ruotato la visita istituzionale del commissario europeo all’agricoltura e all’alimentazione Christophe Hansen e dell’eurodeputato Pd-S&D, nonché Coordinatore S&D in commissione agricoltura, Dario Nardella, giunti ieri nei territori di Barberino Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa per un incontro diretto con le realtà produttive del territorio. Promossa e organizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali chiantigiane, l’iniziativa si è rivelata un’importante opportunità di dialogo, conoscenza e confronto con la dimensione economica locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il commissario europeo all’agricoltura Hansen incontra sindaci e produttori del Chianti

