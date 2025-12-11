Sylvester Stallone rivuole la statua di Rocky regalata a Philadelphia

Sylvester Stallone ha richiesto la restituzione della celebre statua di Rocky Balboa, donata a Philadelphia nel 2006. Il monumento in bronzo, situato ai piedi della scalinata del Museum of Art, rappresenta uno dei simboli più iconici della città e del personaggio interpretato dall’attore. La richiesta ha suscitato grande attenzione tra fan e cittadini.

Sylvester Stallone ha chiesto a Philadelphia la restituzione della celebre statua di Rocky Balboa, il monumento in bronzo alto quasi tre metri che dal 2006 accoglie turisti e curiosi ai piedi della scalinata del Museum of Art. Il motivo per ora, resta nebuloso, ma il destino dell'opera sembra già tracciato. La statua, scolpita da Auldwin Thomas Schomberg nel 1980 su commissione di Stallone per il film "Rocky III", diventerà il fulcro della mostra "Rising Up: Rocky and the Making of Monuments", in programma l'anno prossimo al museo per celebrare i 50 anni della saga dedicata al più celebre pugile "di celluloide". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sylvester Stallone rivuole la statua di Rocky regalata a Philadelphia

