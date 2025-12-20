Rocky Sylvester Stallone | Non perdonerò mai i miei genitori per la loro assenza agli Oscar
La star del franchise ha ricordato il rammarico e la delusione per la mancanza dei suoi cari alla cerimonia degli Academy Award in cui era tra i candidati anche il suo film. Ospite di CBS Morning, Sylvester Stallone ha ricordato il primo periodo della sua carriera, quando era ancora alle prime armi e riuscì ad avere successo grazie a Rocky, nonostante l'iniziale scetticismo degli studios. In particolare, le case di produzione erano interessate alla storia e non a lui come protagonista e le offerte, seppur a salire, erano ancora esigue. In seguito, Rocky vinse tre premi Oscar ma Stallone rimase deluso per l'assenza dei suoi cari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
