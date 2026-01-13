Benvenuto al neo questore Sirna | gli auguri del consigliere regionale Falcomatà

Il consigliere regionale Falcomatà rivolge un cordiale benvenuto al nuovo questore di Reggio Calabria, Dottor Paolo Sirna. Con l’assunzione di questa importante funzione, si apre un nuovo capitolo per le forze di polizia nella città, con l’obiettivo di garantire sicurezza e stabilità. A nome della comunità, si augura al dottor Sirna un proficuo lavoro e una collaborazione costruttiva con le istituzioni locali.

"Rivolgo un caloroso benvenuto al nuovo questore, Dottor Paolo Sirna, che in questi giorni ha assunto la guida della questura di Reggio Calabria. Siamo felici di poter accogliere un uomo delle istituzioni che in una città importante e strategica come Reggio si è già messo al servizio della.

