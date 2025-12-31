Bilancio 2025 della polizia il questore su nuovi agenti | In strada tutti i nuovi

Durante la conferenza annuale della polizia, il questore ha illustrato il bilancio 2025, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine e l’ingresso di nuovi agenti in servizio. La presentazione ha fatto il punto sulle attività svolte e sui prossimi interventi previsti, sottolineando l’importanza di una presenza costante in strada per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Si è svolta ieri la conferenza annuale della polizia in cui è stato presentato il bilancio dell’attività dell’anno. In particolare ci si è concentrati sui reati predatori e microcriminalità (alimentata anche da una forte presenza turistica). L'obbiettivo che si è fissato il questore Fausto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Bilancio 2025 della polizia, il questore su nuovi agenti: “In strada tutti i nuovi” Leggi anche: Arrivano tre nuovi agenti di polizia penitenziaria nel super carcere di Lanciano, nuovi ingressi anche a Pescara e Teramo Leggi anche: In servizio tre nuovi agenti della polizia locale a Latina La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. CONFERENZA STAMPA: BILANCIO DI FINE ANNO 2025 E PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLA POLIZIA DI STATO ANNO 2026 - Questura di Venezia | Polizia di Stato; Giardini Speyer e stadio sotto attenzione. Il bilancio 2025 del questore Patruno; Sicurezza a Matera, il bilancio 2025 della Polizia di Stato: controlli, prevenzione e tutela delle vittime; Bilancio 2025 Polizia di Stato Matera: Questore Ivagnes illustra arresti, sequestri droga e impegno contro violenza di genere. Polizia di Stato, un anno di attività nella provincia di Firenze: il bilancio del 2025 e l'impegno per il 2026 - Durante la conferenza stampa di fine anno, il questore Fausto Lamparelli ha tracciato un bilancio dell’attività della Polizia di Stato a Firenze e nella ... gonews.it

Ravenna, bilancio 2025 della polizia: 254 arresti e 1.187 denunce. Rimpatriate 17 persone - Nel 2025 in provincia di Ravenna la polizia di Stato ha arrestato 254 persone (tra le quali 16 minorenni) e denunciato ulteriori 1. ravennaedintorni.it

Sicurezza a Bolzano, 300 arresti nel 2025: il Questore Ferrari punta sulla prevenzione e l’aiuto dei cittadini - L'attività della Polizia di Stato nel corso dell'ultimo anno ha fatto registrare un potenziamento della presenza sul territorio, traducendosi in un bilancio operativo di 300 arresti e 2. ildolomiti.it

Stile TV. . Salerno, il bilancio della Polizia: "Più segnalazioni dai cittadini con l'app YouPol" - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

#NAPOLI, il bilancio del 2025 della #POLIZIA: oltre duemila arresti e 7.840 denunce x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.