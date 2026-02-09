I luoghi della Madonna del Conforto si è svolta la passeggiata culturale

I luoghi della Madonna del Conforto si sono animati ieri con una passeggiata culturale che ha coinvolto numerosi cittadini. Promossa dal Centro Sportivo Italiano e dall’Associazione Il Cammino della Traslazione, l’iniziativa ha attraversato i punti più significativi del centro storico, offrendo a tutti l’occasione di scoprire le storie e i luoghi legati alla tradizione religiosa. La camminata si inserisce nella Novena in vista della festa del 15 febbraio, e ha riscosso un buon riscontro tra i partecipanti.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Si è svolta ieri - 7 febbraio 2026 - ad Arezzo la passeggiata c ulturale "I luoghi della Madonna del Conforto ", promossa da l Centro Sportivo Italiano, Comitato di Arezzo insieme all'Associazione Il Cammino della Traslazione ASD nell'ambito della Novena che culminerà con la festa del 15 febbraio. Giunta alla terza edizione, l'iniziativa ha accompagnato i partecipanti alla scoperta dei principali luoghi di devozione legati alla Madonna del Conforto figura profondamente radicata nella spiritualità cittadina, tra San Domenico, Porta San Clemente e il Duomo. Dopo il ritrovo al San Domenico Village e la presentazione dell'evento da parte del responsabile del CSI Nicola Meacci, il gruppo ha percorso l'antico quartiere di Santa Maria in Gradi guidato anche dalle testimonianze degli abitanti storici.

