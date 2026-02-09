Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, si trova al centro di polemiche dopo le gaffe fatte durante la telecronaca dell’apertura delle Olimpiadi 2026. Le sue battute sbagliate hanno scatenato reazioni in rete e tra gli spettatori, portandolo a perdere anche la conduzione della cerimonia di chiusura. La vicenda ha acceso il dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre Petrecca cerca di gestire le conseguenze di quanto accaduto.

Le sue gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 stanno facendo il giro del web e non solo, e gli sono costate lo stop alla conduzione della cerimonia di chiusura oltre a polemiche e critiche. Paolo Petrecca, giornalista, autore televisivo, conduttore e dirigente, dal 2025 dirige RaiSport e in passato ha diretto Rai News 24, Televideo e Rainews.it. Romano classe 1964, lavora nella tv di Stato dal 2001. Da Rtl alla Rai. Dopo aver iniziato la carriera come insegnante, nel 1990 ha cominciato a lavorare in televisione presso alcune emittenti locali laziali, occupandosi prevalentemente di sport, cronaca e politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Paolo Petrecca, chi è il direttore di RaiSport al centro delle polemiche per le Olimpiadi

A Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha visto un cambio di volto in diretta.

A due settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Raisport esprime preoccupazione per le scelte del direttore Paolo Petrecca, denunciando un uso insufficiente dei talent e mezzi inadeguati.

Paolo Petrecca, chi è e le gaffe da brivido alle Olimpiadi 2026: cosa rischia il telecronista RaiDal ‘Buonasera dallo stadio Olimpico’ agli errori con atleti e vip, Paolo Petrecca scatena polemiche: Pd e M5S criticano, il caso potrebbe arrivare in Cda Rai. libero.it

Chi è Paolo Petrecca: la telecronaca Rai sotto attacco per gaffe, errori e dimenticanzeDuro attacco dell’Usigrai: L’ultima fallimentare iniziativa di un direttore sfiduciato dalla sua precedente testata e premiato dalla Rai con la guida di RaiSport ... quotidiano.net

Alla fine persino Telemeloni ha dovuto cedere. E intervenire. E, per bocca del dg Rai Giampaolo Rossi, ha tolto a Paolo Petrecca la conduzione della cerimonia di chiusura dei Giochi e qualunque altra possibilità di vederlo o sentirlo in diretta durante le Olimpi facebook

Le polemiche per la disastrosa telecronaca di Paolo Petrecca alle Olimpiadi x.com