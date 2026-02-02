Bologna gli eventi imperdibili dal 2 all’8 febbraio

Bologna si anima questa settimana con eventi che non si possono perdere. Dal 2 all’8 febbraio, la città offre una serie di appuntamenti tra mostre, installazioni e occasioni di incontro. In centro, Art City porta l’arte contemporanea tra gallerie e spazi urbani, mentre alla Fiera si apre Arte Fiera, con un fitto programma di esposizioni e inaugurazioni. È una settimana intensa, piena di occasioni per scoprire e vivere Bologna in modo diverso.

Bologna, 2 febbraio 2026 – Bologna si prepara a vivere una settimana di straordinario fermento, sospesa tra il rigore della riflessione civile e l'effervescenza visiva di Art City in centro e Arte Fiera (dal 6 all’8 nel quartiere fieristico). Dal 2 all'8 febbraio 2026, le Due Torri diventano l'epicentro di un palinsesto che intreccia i linguaggi della contemporaneità: dalle provocazioni della scena teatrale britannica alle grandi colonne sonore del cinema, passando per performance che interrogano il tempo geologico e murales che vogliono far riflettere. Tra le grandi platee dei teatri storici e gli spazi rigenerati dei quartieri, ecco i dieci appuntamenti imperdibili per immergersi nell'anima culturale della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, gli eventi imperdibili dal 2 all’8 febbraio Approfondimenti su Bologna ArtCity Bologna, i 10 appuntamenti imperdibili dal 26 gennaio all'1 febbraio Scopri i dieci eventi principali a Bologna dal 26 gennaio all'1 febbraio. Febbraio, la Luna della Neve e le comete tra gli imperdibili eventi astronomici: quando vederli Questo febbraio si preannuncia come un mese speciale per gli appassionati di astronomia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna ArtCity Argomenti discussi: Guida al weekend, i 10 eventi imperdibili fra De Gregori, Ale&Franz, Luca Carboni e Stefano Massini; Bologna, i 10 appuntamenti imperdibili dal 26 gennaio all'1 febbraio; Bologna, gli eventi imperdibili dal 2 all’8 febbraio; Cosa fare in Italia a febbraio 2026? I principali eventi, tra Carnevale e Olimpiadi. Bologna, gli eventi imperdibili dal 2 all’8 febbraioA partire dalle 18.30 di giovedì 5 febbraio, Palazzo Isolani ospita ‘Deep in Time / Tessere il tempo profondo’ di Nadia Tamanini e Francesco Mina. ilrestodelcarlino.it Torna l’Art City White Night: sabato 7 febbraio un tuffo nell’arte tra mostre e performanceIl 7 febbraio torna l’Art City White Night. L’arte contemporanea invaderà Bologna in occasione di Arte Fiera ilrestodelcarlino.it Buongiorno, chiedo consiglio a chi ha fatto questo itinerario in macchina con la famiglia, figli già grandi 20enni, in 2 settimane, periodo agosto. - Bologna Praga Vienna Bologna Volevo consigli x tappe intermedie imperdibili da visitare lungo il tragitto di andata - facebook.com facebook #Morad torna in Italia per due imperdibili appuntamenti estivi! Il rapper spagnolo torna sui palchi italiani nel 2026 con tutta la sua energia, pronto a farci cantare a squarciagola 5 luglio 2026 | Alba, Collisioni Festival 6 luglio 2026 | Bologna, Sequoie M x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.