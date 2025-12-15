10 eventi imperdibili a Bologna dal 15 al 21 dicembre | nuove mostre concerti teatro artigianato

Scopri gli eventi più interessanti a Bologna dal 15 al 21 dicembre, tra mostre, concerti, teatro e artigianato. Una settimana ricca di appuntamenti che animano la città in vista del Natale, offrendo occasioni di svago e cultura per tutti gli appassionati. Un calendario imperdibile per vivere Bologna in modo autentico e coinvolgente durante le festività.

Bologna, 15 dicembre 2025 – La settimana che precede il Natale si accende a Bologna con un calendario denso e vibrante, capace di intercettare ogni inclinazione culturale. Tra ritorni discografici attesi e prime assolute, la città si conferma crocevia di linguaggi artistici che spaziano dalla musica d'autore più sofisticata alla performance interattiva, passando per l'approfondimento fotografico e letterario. Da venerdì sarà possibile visitare a Palazzo de' Toschi una mostra con foto, pagine e materiali d'epoca per raccontare i 140 anni di storia del nostro giornale. Dai ritmi incalzanti di Noemi e il jazz esplosivo di Baritone Jazz Explosion, fino all'indie sperimentale di Anna and Vulkan, l'offerta musicale promette serate elettrizzanti.

