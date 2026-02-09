After years-long legal battle Hong Kong media tycoon Jimmy Lai arrives at day of sentencing

Jimmy Lai, il noto magnate dei media di Hong Kong, si è presentato oggi in tribunale per la sentenza definitiva. Dopo anni di battaglie legali, il processo più importante sulla sicurezza nazionale nella città sta per concludersi. La decisione arriva in un momento di grande attenzione pubblica, con Lai che si prepara ad affrontare le conseguenze di un procedimento che ha diviso opinioni e attirato l’interesse dell’intera regione.

The sentence comes after a legal saga spanning almost five years with Lai — the founder of the now-shuttered Apple Daily newspaper — after he was convicted of two counts of conspiracy to collude with foreign forces on December 15, and one count of publishing seditious materials. He was first arrested in August 2020. Lai’s plight has been criticised by global leaders including U.S. President Donald Trump and British Prime Minister Keir Starmer, spotlighting a years-long national security crackdown in the China-ruled Asian financial hub, following mass pro-democracy protests in 2019. The 78-year-old, who now faces the prospect of life behind bars, has denied all the charges against him, saying in court he is a “political prisoner” facing persecution from Beijing. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - After years-long legal battle, Hong Kong media tycoon Jimmy Lai arrives at day of sentencing Approfondimenti su Jimmy Lai Hong Kong media tycoon Jimmy Lai’s mitigation hearing set to begin ahead of sentencing Il processo di Jimmy Lai, noto imprenditore e figura di spicco del movimento pro-democrazia a Hong Kong, si apre con l'udienza di mitigazione prima della sentenza. Hong Kong media tycoon Jimmy Lai to be sentenced on February 9 Jimmy Lai, il noto magnate dei media di Hong Kong, sarà condannato il 9 febbraio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Hong Kong media tycoon Jimmy Lai found guilty in landmark national security trial Ultime notizie su Jimmy Lai Argomenti discussi: SolarWinds Names Becky Melton General Counsel and Group Vice President, Legal; Giba, abuse of ex-wife: 68-year-old man banned from living in Giba; Protezione temporanea in Spagna per gli ucraini nel 2025: come fare domanda e regole di base per i rifugiati?. After Years-Long Legal Battle, Hong Kong Media Tycoon Jimmy Lai Arrives at Day of SentencingHong Kong media tycoon Jimmy Lai is ?set ?to be sentenced on Monday in the ?financial hub's most high-profile national security case, amid growing calls to free the longstanding critic of ?the Chinese ... usnews.com Ancora azione alla Kai Tak Arena di Hong Kong, dove si sta svolgendo il World Grand Prix. Zhao Xintong e Zhang Anda conquistano le prime semifinali completamente cinesi della storia dei tornei full-ranking di snooker. Articolo a cura di Christian Capozzolo. facebook [] Aggiornamento di Rosé "Deadline. Che tour incredibile è stato per me. Ho provato tantissime emozioni durante questo tour. La gratitudine è stata quella più grande tra tutte." ROSÉ DAZZLES IN HONG KONG #DEADLINE_IN_HONGKONG #BLACKPINK # x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.