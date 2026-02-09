Holm Joao Mario lascia il Bologna e torna alla Juventus. Fenucci spiega che la decisione di chiudere lo scambio a gennaio nasce dalla volontà di rispettare le esigenze di Joao Mario, che ha preferito tornare in bianconero per le rotazioni e per avere più spazio in una squadra più competitiva. La trattativa si è conclusa senza sorprese, e ora il portoghese si prepara a rientrare in un ambiente che conosce bene.

Holm Joao Mario, i retroscena dello scambio di gennaio: l'ad rossoblù svela i motivi dell'addio e la scelta del portoghese per le rotazioni. Il calciomercato invernale ha visto l'asse tra Juventus e Bologna scaldarsi improvvisamente, portando a conclusione una delle operazioni più interessanti della sessione di riparazione: lo scambio di prestiti e cartellini che ha coinvolto Emil Holm e Joao Mario. Se l'approdo dello svedese alla corte di Luciano Spalletti è stato accolto con favore dalla tifoseria bianconera, desiderosa di vedere all'opera la sua corsa e fisicità, restavano da chiarire le reali motivazioni che hanno spinto il club emiliano a privarsi di un elemento così importante a stagione in corso.

© Juventusnews24.com - Holm Joao Mario, la verità di Fenucci: «Ecco perchè abbiamo chiuso questo scambio con la Juve a gennaio»

La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero.

Bologna ha deciso di prestare Holm alla Juventus.

