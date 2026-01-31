Bologna apre al prestito di Holm la Juve valuta lo scambio con Joao Mario e monitora Norton-Cuffy per il centrocampo

Bologna ha deciso di prestare Holm alla Juventus. La società bianconera sta valutando uno scambio con Joao Mario e monitora Norton-Cuffy per rinforzare il centrocampo. La Juve spinge forte sul mercato invernale, cercando un terzino destro per completare la rosa.

La Juventus si muove con decisione sul mercato invernale, puntando a rinforzare il reparto arretrato con l'arrivo di un terzino destro. L'obiettivo principale è Emil Holm, difensore svedese in prestito al Bologna, che ha ottenuto il via libera per trasferirsi in bianconero. La trattativa, tuttavia, non si concretizza in un semplice prestito, ma si configura come uno scambio con Joao Mario, attualmente inutilizzato in campo e in uscita dalla Continassa. Il Bologna ha accolto favorevolmente l'ipotesi, aprendo la strada a un'operazione che permetterebbe alla Juventus di acquisire un giocatore di qualità senza dover impegnare risorse finanziarie aggiuntive.

