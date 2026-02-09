Dove vedere in tv Italia-Germania hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Questa mattina gli organizzatori hanno annunciato orari e canali per seguire in diretta la partita di hockey ghiaccio femminile tra Italia e Germania ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Le atlete italiane scenderanno in pista con l’obiettivo di sfidare le tedesche, ma sanno già che tra poche ore dovranno tornare sul ghiaccio per un’altra sfida importante. La tensione si fa sentire, mentre gli appassionati si preparano a seguire tutto in tv e in streaming.

Pensare a sfidare il Giappone, ma sapere di dover tornare sul ghiaccio già il giorno dopo per un’altra prova da non poter sbagliare. La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio deve andare a prendersi qualcosa di storico nel Girone B delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il traguardo dei quarti di finale. Per certificarlo servirà sfidare la Germania, martedì 10 febbraio dalle ore 16.40, in quel della Milano Rho Ice Hockey Arena di Rho, in un duello che potrebbe rivelarsi decisivo per sistemare la classifica di una pool che vede azzurre e teutoniche lottare su ogni singolo pack Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, incontro valido per la quarta e ultima giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti su Italia Germania Dove vedere in tv Italia-Francia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Questa sera gli occhi sono puntati su Milano, dove l’Italia di hockey su ghiaccio femminile scende in campo contro la Svezia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Italia Germania Argomenti discussi: Lecce-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming. Atalanta-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 24ª giornata di campionato la Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena di Bergamo i neroverdi di Davide Nicola ... tuttosport.com Dove vedere in tv le Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina?/ Streaming video: programmazione 9 febbraioDove vedere le Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina in tv? Lunedì 9 febbraio la programmazione prosegue sulla Rai e su Eurosport. ilsussidiario.net L'Italia chiama, la Germania risponde! Seconda bandierina in Europa! Dopo l'apertura in Romania, Crema&Cioccolato raddoppia in Europa. Siamo fieri di annunciare la nostra prossima apertura a Dillingen/Saar, in Germania! La nostra missione facebook Business Forum Italia-Germania con i premier @GiorgiaMeloni e @_FriedrichMerz alla presenza di 500 imprese dei due paesi Sul palco i Ministri degli Esteri e del Made in Italy Antonio Tajani [EA3.1]e Adolfo Urso. In prima fila il Sistema Italia con IC x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.