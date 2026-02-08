Donatella Rettore si racconta a “Da noi… a ruota libera” e confessa di aver cambiato abitudini. Ora non esce più da sola dopo le 18 e si prende più cura della sua sicurezza. La cantante spiega di aver imparato a tacere, anche se non le è facile. La sua vita quotidiana si è modificata, e non nasconde che le restrizioni le pesano.

Il programma “Da noi. a ruota libera” ospita Donatella Rettore: «Ho imparato a tacere, e non è facile per chi sente il bisogno di dire sempre la verità su ciò che lo circonda. A volte ho capito che questo poteva ferire e ho provato a frenarmi, ma è stato difficile. Essere un’artista libera oggi è complicato: non siamo più liberi neppure di esprimerci, rischiamo di essere fraintesi. Viviamo un momento molto difficile e pericoloso, soprattutto per una donna. Anche se vivo in un Veneto molto protetto, non esco più da sola dopo le 18: tutto può accadere». La cantante, che si definisce «un’antidiva, una persona normale», aggiunge: «Mi sono sempre buttata senza verificare se ci fosse un materasso sotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donatella Rettore a Da noi… a ruota libera: "Oggi? Non esco più da sola dopo le 18"

Approfondimenti su Donatella Rettore

Donatella Rettore si apre senza filtri nel salotto di ‘Da noi…A ruota libera’.

Donatella Rettore racconta di aver cambiato abitudini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Donatella Rettore

Argomenti discussi: Da noi a Ruota Libera, Donatella Rettore ospite di Francesca Fialdini; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Donatella Rettore e gli altri ospiti della puntata; Avevo paura di cosa avrebbe fatto sul palco: Ditonellapiaga svela il suo primo Sanremo con Donatella Rettore; Da Walter Zenga e Donatella Rettore a Carlotta Ferlito: il cast bomba di Signorini che potrebbe salvare il GF.

Donatella Rettore: «Non esco più da sola dopo le 18. Viviamo un momento difficile, soprattutto per le donne»Il programma Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini ha ospitato Donatella Rettore: «Ho imparato a tacere, e non è facile per chi sente il bisogno ... leggo.it

Donatella Rettore, chi è il marito Claudio Rego / Come si sono conosciuti? Il dolore per i due abortiClaudio Rego è lo storico marito di Donatella Rettore, i due hanno vissuto insieme tra amore e lavoro. L'unico grande loro rimpianto riguarda l'assenza di figli ... ilsussidiario.net

#DonatellaRettore si racconta: «Essere artisti oggi è complicato: non siamo più liberi neppure di esprimerci» facebook