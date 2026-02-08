Donatella Rettore | Noi artisti non siamo più liberi ma io ho fatto tante pazzie Oggi? Non esco da sola dopo le 18

Da today.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donatella Rettore si apre senza filtri nel salotto di ‘Da noi…A ruota libera’. L’artista racconta di come la sua libertà sia diminuita nel tempo e di aver fatto molte pazzie in passato. Oggi, dice, preferisce non uscire da sola dopo le 18 e si confessa con sincerità, lasciando trasparire i cambiamenti della sua vita e il suo rapporto con la notorietà.

Ha deciso di raccontarsi senza filtri e a cuore aperto Donatella Rettore, icona pop che oggi pomeriggio è stata ospite di Francesca Fialdini nel salotto di ‘Da noi.A ruota libera’. Da sempre all'avanguardia, Rettore si è esibita sulle note del suo recente successo “Malamocco”, tratto dal suo.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

