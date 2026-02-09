Hearts-Hibernian martedì 10 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte a Tynecastle Park

La partita tra Hearts e Hibernian di martedì sera si gioca a Tynecastle Park alle 21:00. Le formazioni sono pronte, e si prevede almeno un gol per parte. È una sfida che ha radici molto antiche: la prima risale addirittura al 1875, anche se si tratta di un’amichevole. Da allora, si sono incontrati più di 340 volte, arrivando a un totale di 668 partite tra incontri ufficiali e non. La rivalità tra le due squadre resta accesa, e anche questa sera si aspetta una partita combattuta.

La prima sfida tra Hearts ed Hibernian risale ad un'amichevole del lontano 1875, infatti se consideriamo tutte le partite, anche quelle non competitive, che sono state 343, arriviamo alla cifra di 668. Ora il calcio che conta non si gioca più in Scozia ma i padroni di casa la storia vorrebbero riscriverla per davvero ma.

