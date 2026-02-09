Hearts-Hibernian martedì 10 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Tynecastle Park

Questa sera alle 21 al Tynecastle Park si gioca la sfida tra Hearts e Hibernian. È la prima volta che le due squadre si affrontano in una partita ufficiale dopo una lunga storia di incontri, tra cui anche amichevoli. Finora, tra partite ufficiali e amichevoli, sono state 343 le sfide in totale, con un totale di 668 incontri disputati. Le quote e i pronostici indicano almeno un gol per parte, e lo spettacolo è assicurato in questa tradizionale rivalità scozzese.

La prima sfida tra Hearts ed Hibernian risale ad un'amichevole del lontano 1875, infatti se consideriamo tutte le partite, anche quelle non competitive, che sono state 343, arriviamo alla cifra di 668. Ora il calcio che conta non si gioca più in Scozia ma i padroni di casa la storia vorrebbero riscriverla per davvero ma. PREMIERSHIP GIORNATA 25 DEL 4.2 St.Mirren- Hearts 1-0 Dundee Fc - Motherwell 0-0 Hibernian- Dundee Utd 3-2 Livingstone- Falkirk 1-2 Rangers - Kilmarnoc

