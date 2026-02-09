Hearts-Hibernian martedì 10 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21, i due club si affrontano per la prima volta in una gara ufficiale dopo quasi 150 anni. La sfida tra Hearts e Hibernian, che ha radici profonde nella storia del calcio scozzese, torna a riaccendere l’interesse dei tifosi. In campo, entrambe le squadre vogliono vincere, e le quote danno un leggero vantaggio ai padroni di casa. La storia tra i due club è lunga e piena di incontri, anche se questa sarà la prima sfida ufficiale dopo tante partite amichevoli e sfide non competitive. La partita promet

La prima sfida tra Hearts ed Hibernian risale ad un'amichevole del lontano 1875, infatti se consideriamo tutte le partite, anche quelle non competitive, che sono state 343, arriviamo alla cifra di 668. Ora il calcio che conta non si gioca più in Scozia ma i padroni di casa la storia vorrebbero riscriverla per davvero ma.

