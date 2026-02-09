HBO Max e discovery+ Copertura Integrale Milano Cortina 2026

HBO Max e discovery+ trasmetteranno tutte le gare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le due piattaforme offriranno 865 ore di diretta, coprendo tutti i 19 giorni di competizioni. Saranno trasmessi 116 eventi da medaglia, con approfondimenti quotidiani. In Italia, sarà l’unica opzione per seguire l’intera manifestazione in modo completo.

HBO Max e discovery+ saranno le uniche piattaforme in Italia a garantire la copertura integrale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con 865 ore di gare live nei 19 giorni di competizioni, 116 eventi da medaglia e approfondimenti quotidiani per un totale di oltre 1.000 ore di programmazione olimpica. Una versione in tempo reale di tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni.

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte.

