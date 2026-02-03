Milano Cortina 2026 le Olimpiadi in diretta integrale su HBO Max

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte. Warner Bros. ha annunciato che trasmetterà in diretta integrale tutte le gare su HBO Max, portando così l’evento sotto gli occhi di milioni di spettatori. La piattaforma streaming si prepara a offrire un’ampia copertura, rendendo le Olimpiadi accessibili ovunque e a chiunque voglia seguirle.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo anche sul fronte mediatico. Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dell'evento, si prepara a firmare la più ampia copertura olimpica mai realizzata in Italia: oltre 1000 ore complessive, di cui 865 ore di gare live, distribuite tra HBO Max, discovery+ ed Eurosport. Un racconto continuo, in tempo reale, che accompagnerà ogni disciplina, ogni atleta, ogni medaglia, trasformando Milano Cortina 2026 in un'esperienza totale, sportiva e culturale insieme. La copertura integrale: tutte le discipline, senza eccezioni. HBO Max e discovery+ saranno le uniche piattaforme in Italia a garantire la diretta integrale di ogni evento olimpico.

