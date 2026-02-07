Hashish confezionato in panetti e nascosto in camera da letto nei guai un 20enne

Questa mattina all’alba, i carabinieri di Fabriano hanno perquisito l’appartamento di un giovane di 20 anni. Durante la ricerca, hanno trovato hashish confezionato in panetti nascosto in camera da letto. Ora il ragazzo, incensurato, rischia una denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

FABRIANO – La perquisizione, sulla base degli indizi raccolti l corso delle indagini, è scattata all’alba ha portato alla denuncia di un 20enne incensurato residente a Fabriano, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. Il blitz è arrivato alle prime luci della mattinata di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Fabriano Hashish

Un commerciante di canapa store è stato scoperto con nove panetti di hashish nascosti tra i prodotti legali.

Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di un 34enne a Barcellona Pozzo di Gotto, trovato in possesso di droga nella sua camera da letto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fabriano Hashish

Blitz antidroga a Ciaculli, un arresto e tre panetti di hashish sequestratiControlli antidroga a Ciaculli: la Polizia di Stato, con unità cinofile e Vigili del Fuoco, scopre 165 grammi di hashish in un box e arresta un 43enne ... lasicilia.it

Bologna. Sorpresi con 12 panetti di hashish, arrestatiSu disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, entrambi, dopo l’arresto, sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto ... ilmetropolitano.it

Blitz antidroga nel centro di Canicattì: arrestate due donne con 440 grammi di hashish Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio volti a contrastare il traffico di stupefacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due donne, colte in flagranza di r facebook