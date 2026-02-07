Hashish confezionato in panetti e nascosto in camera da letto nei guai un 20enne

Da anconatoday.it 7 feb 2026

Questa mattina all’alba, i carabinieri di Fabriano hanno perquisito l’appartamento di un giovane di 20 anni. Durante la ricerca, hanno trovato hashish confezionato in panetti nascosto in camera da letto. Ora il ragazzo, incensurato, rischia una denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

FABRIANO – La perquisizione, sulla base degli indizi raccolti l corso delle indagini, è scattata all’alba ha portato alla denuncia di un 20enne incensurato residente a Fabriano, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. Il blitz è arrivato alle prime luci della mattinata di.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

