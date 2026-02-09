Hamas si riarma Mashaal sfida Trump Al Forum anche Albanese

Khaled Mashaal si prepara a rinnovare le armi e sfida apertamente Trump. Durante il Forum a Doha, il leader di Hamas ha fatto dichiarazioni che non sembrano solo parole, ma segnano una volontà di rafforzare la propria posizione. Tra le sue parole, un messaggio forte e diretto che preoccupa gli osservatori, mentre al tavolo era presente anche il presidente Albanese.

Le dichiarazioni pronunciate a Doha da Khaled Mashaal non possono essere archiviate come semplice retorica politica. Il rifiuto di deporre le armi, l'elogio degli attacchi del 7 ottobre e la chiusura a qualsiasi forma di governance esterna sulla Striscia rappresentano il livello pubblico di una strategia più ampia che, secondo valutazioni convergenti di intelligence occidentali e regionali, punta a garantire la sopravvivenza di Hamas come attore armato centrale a Gaza anche nella fase postbellica. Dal palco del 17° Forum di Al Jazeera, Mashaal ha respinto l'appello del presidente statunitense Donald Trump a disarmare, descrivendo le richieste occidentali come un tentativo di indebolire ulteriormente la popolazione palestinese e di agevolarne la distruzione.

