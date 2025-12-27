Il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe eleggere a breve un nuovo leader. Lo riferisce “Asharq News”, media saudita del gruppo Saudi Research and Media Group (Srmg), citando fonti vicine alla leadership del movimento. Secondo le stesse fonti, il voto potrebbe svolgersi entro giorni o poche settimane, mentre sarebbe esclusa la convocazione di elezioni generali prima della conclusione completa della guerra a Gaza. I due principali candidati sono Khalil al Hayya, capo del Politburo di Gaza e ritenuto vicino all’Iran, e l’ex leader del movimento Khaled Mashaal, considerato più vicino al Qatar. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hamas sceglie la nuova leadership, il voto che decide tra il falco al Hayya e la colomba Mashaal

